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Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor - Son Dakika

Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor

08.07.2021 09:21

Bursa'da bir girişimci, Japonya'dan getirip masaj yaparak beslediği sığırların kilosunu 10 bin liradan satıyor. "Wagyu" cinsi sığırlardan elde edilen ve "kobe" eti olarak bilinen eti genellikle durumu iyi olanlar tercih ediyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftlik kuran Mehmet Günbey ve oğlu Bedirhan Günbey, Japon ırkı 'wagyu' cinsi sığır yetiştiriciliği yapıyor. Japonya'dan gelen bu sığırların eti lezzetiyle ünlü. Sahipleri tarafından özel bakıcılar tarafından beslenen sığırların kilosu bin 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Stressiz ortamda beslenen bu hayvanların eti çok makbul.

Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor

KAYA TUZUNDA 2 AY DİNLENDİRİYORLAR

İzmir'in Torbalı ilçesinde mağazası, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ise çiftliği olan Günbey ailesine yurt dışından özel siparişler geliyor. Kasap baba ve oğul, kestikleri bu sığırların etlerini kaya tuzunda 40 ila 60 gün arasında dinlendirip müşterilerine sunuyor. Bu etler bıçak yardımı olmadan yumuşak dokusu sayesinde elle de parçalanabiliyor. Yiyenlerin ağzında unutulmaz tat bırakan 'kobe' etini yiyenler bir daha başka bir et yiyemiyor. Bu etin bir dilimi ise 100 dolara tekabül ediyor.

Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor

"DURUMU İYİ OLANLAR TERCİH EDİYOR"

Eti lezzetli sığırları masaj yaparak büyüttüklerini ifade eden Bedirhan Günbey, "Biz çiftliğimizde Japon ırkı 'wagyu' cinsi sığır yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu, 'kobe' eti olarak geçiyor. Biz bu hayvanları özel bakıcılarla stressiz ortamda özel yemler ve masaj yaparak büyütüyoruz. Bu hayvanların yanına, strese girmemeleri için bakıcıları haricinde kimse girmiyor. Biz bu hayvanlara masaj yaparak etin içindeki sinir dokularını yumuşatıyoruz. Bu hayvanların yağ oranları ve gıda değerleri çok yüksek. Etin içindeki yağ oranı arttıkça fiyatı da artıyor. Biz sığırların kilosunu bin 500 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Bu eti genellikle durumu iyi olan vatandaşlar tercih ediyor. Bu eti almak için şehir dışından ve ülke dışından gelen müşterilerimiz var. Biz yurt dışından bu eti almak için gelen müşterilerimizin uçak biletlerini alıyoruz. Bu hayvanı durumu iyi olup kurban bayramında da tercih eden müşterilerimiz var" dedi.

Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor

Japonya, Japon, Bursa, Masaj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor - Son Dakika Ekonomi


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