MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme - Son Dakika Ekonomi

MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

6 saat önce

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme, System.String[]

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

MASAK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:28 Kaynak: AA
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