MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı - Son Dakika Ekonomi

MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı

6 saat önce

MASAK olarak bilinen Mali Suçları Araştırma Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

MASAK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:24 Kaynak: AA
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