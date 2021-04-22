MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu - Son Dakika

MALİ Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), kripto para platformu Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan bütün hesaplarına dün itibarıyla bloke konuldu.
MASAK, Türkiye'deki kripto para borsalarından Thodex'in hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu. Olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp yurt dışına çıkarken, yatırımcıların 2 milyar dolarının ortadan kaybolduğu iddia edildi.
Kaynak: DHA
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