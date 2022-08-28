ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- MASAK, "TikTok" platformunda suç gelirlerini aklayanlara karşı harekete geçti

MASAK, geçen yılın başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını, söz konusu paranın çok dar bir kitlenin kasasına girdiğini hatta bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını tespit etti

Takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarılarak aklandığı belirlendi

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- AR-GE'den güç alıp dünya devlerine meydan okudu

Yerli fişek üretim hattı için geliştirdiği çözümlerle mühimmat makinelerine adım atan Hidrotim Mühendislik AŞ, alanında en hızlı makinelerle yerli üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayıp ihracata başladı

Hidrotim Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın:

"Yerli ve milli olarak ürettiğimiz ve özellikleri itibarıyla bazı ilkleri taşıyan makinelerimizi dünyanın her yerine tanıtıp satmak istiyoruz. Türkiye'deki potansiyel işlerin dışında hedefimiz 5 yıl sonra ürünlerimizin yüzde 100'e yakınını ihraç etmek"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Kadıköy'ün simgesi "Perili Köşk" yeni sahibini bekliyor

Döneminin çok önemli sivil yapı örneği 116 yaşındaki Ragıp Paşa Köşkü 2 Eylül'de ihaleye çıkacak

Sanat tarihçisi Almila Yasemin Aktürk:

"Küçük Dolmabahçe denmesinin sebebi, tavanlarını süsleyen muhteşem altın varaklar, süslemeler, kalem işleri, köşkün pervazları, yaşmakları"

"İtalya'dan mermerler getirmiş. Viyana'dan parkeler getirmiş. Bunların hepsini 3 katlı bu eşsiz ahşap yapıya kendi zevkini çok başarılı bir şekilde yansıtmıştır"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)(Fotoğraflı/Görüntülü/Anonslu)

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