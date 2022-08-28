ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ağustos 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ağustos 2022

28.08.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ağustos 2022

MASAK, "TikTok" platformunda suç gelirlerini aklayanlara karşı harekete geçtiMASAK, geçen yılın başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını, söz konusu paranın çok dar bir kitlenin kasasına girdiğini hatta...

6 Nisan 1920

1- MASAK, "TikTok" platformunda suç gelirlerini aklayanlara karşı harekete geçti

MASAK, geçen yılın başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını, söz konusu paranın çok dar bir kitlenin kasasına girdiğini hatta bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını tespit etti

Takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarılarak aklandığı belirlendi

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- AR-GE'den güç alıp dünya devlerine meydan okudu

Yerli fişek üretim hattı için geliştirdiği çözümlerle mühimmat makinelerine adım atan Hidrotim Mühendislik AŞ, alanında en hızlı makinelerle yerli üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayıp ihracata başladı

Hidrotim Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın:

"Yerli ve milli olarak ürettiğimiz ve özellikleri itibarıyla bazı ilkleri taşıyan makinelerimizi dünyanın her yerine tanıtıp satmak istiyoruz. Türkiye'deki potansiyel işlerin dışında hedefimiz 5 yıl sonra ürünlerimizin yüzde 100'e yakınını ihraç etmek"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Kadıköy'ün simgesi "Perili Köşk" yeni sahibini bekliyor

Döneminin çok önemli sivil yapı örneği 116 yaşındaki Ragıp Paşa Köşkü 2 Eylül'de ihaleye çıkacak

Sanat tarihçisi Almila Yasemin Aktürk:

"Küçük Dolmabahçe denmesinin sebebi, tavanlarını süsleyen muhteşem altın varaklar, süslemeler, kalem işleri, köşkün pervazları, yaşmakları"

"İtalya'dan mermerler getirmiş. Viyana'dan parkeler getirmiş. Bunların hepsini 3 katlı bu eşsiz ahşap yapıya kendi zevkini çok başarılı bir şekilde yansıtmıştır"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)(Fotoğraflı/Görüntülü/Anonslu)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyon Göktürk Satranç Spor Kulübü oldu Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyon Göktürk Satranç Spor Kulübü oldu Mudanya Belediyesi 100. Yıl Danışma Kurulu Toplandı Mudanya Belediyesi 100. Yıl Danışma Kurulu Toplandı
Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:29 Yasmin Erbil, bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
08:55 Kahramanmaraş'ta korkunç trafik kazası! Ortadan ikiye ayrılan aracın içinde can veren eşini kaybeden kadının feryadı yürek dağladı
08:16 ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
08:02 Japonya, suikasta uğrayan eski Başbakan Abe Şinzo'nun cenazesi için 1,8 milyon dolarlık bütçe ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 10:48:17. #1.11#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ağustos 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement