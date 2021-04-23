MASAK, Vebitcoin firmasının tüm finansal hesaplarına bloke koydu - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemleri durdurduğunu açıklayan Vebitcoin firmasının Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.

MASAK'tan edinilen bilgiye göre, işlemlerini durdurduğunu açıklayan Vebitcoin firmasının MASAK tarafından Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koyduğu belirtildi. Ayrıca MASAK tarafından söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı. - ANKARA