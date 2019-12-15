Masaka Kids Africana'dan dans şov - Son Dakika
Son Dakika Spor Masaka Kids Africana'dan dans şov - Son Dakika Spor

Masaka Kids Africana'dan dans şov

6 saat önce

Afrika'da yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans topluluğu Masaka Kids Africana, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının devre arasında gösteri yaptı.

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Afrika'da yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans topluluğu Masaka Kids Africana, Beşiktaş- Yeni Malatyaspor maçının devre arasında gösteri yaptı.


Afrikalı yetimhane çocuklarından oluşan dans topluluğu Masaka Kids Africana, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının devre arasında bir gösteri gerçekleştirdi. Sosyal medyada yer alan videolarında sık sık Türkiye teması kullanan ve Türk Bayraklı tişörtler giyen çocuklar, İstanbul seyahatinde Beşiktaş Kulübü'nün davetlisi olarak Vodafone Park'a geldi. Dansçı çocuklar, yaptıkları gösteriyle taraftarlardan da alkış aldı. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Afrika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:12 Kaynak: İHA
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