Masal diyarı Kapadokya'da mest eden kar manzarası - Son Dakika

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Masal diyarı Kapadokya'da mest eden kar manzarası

Peribacalarının kar manzarası havadan görüntülendi

Karla kaplı peribacaları gökyüzünden görüntülendi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde karla kaplı peribacalarının görüntüleri mest etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyen peribacaları havadan görüntülendi. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde ve Göreme beldesinde bulunan peribacaları beyaz örtüsüyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Peribacalarını beyazlar içerisindeki görüntüleri drone ile gökyüzünden görüntülenirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.