Masal gibi aşiret düğünü! Geline 1 kilo altın, damada 5 milyon lira takıldı - Son Dakika

Masal gibi aşiret düğünü! Geline 1 kilo altın, damada 5 milyon lira takıldı

Son Güncelleme: 12.09.2023 12:06

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yapılan aşiret düğününde, belediye başkanının oğluna 5 milyonluk takı takıldı. 7 bin davetlinin katıldığı düğünde geline ise 1 kilo altın hediye edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Gevdan aşiretine mensup AK Parti Belediye Başkanı Habip Aşan'ın oğlu Rıdvan Aşan ile Meryem Aşan için görkemli bir düğün töreni yapıldı. Konser havasında geçen 2 gün 2 gecelik düğüne yurt dışı ve yurt içinden 7 bin davetli katıldı. Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyonluk takı takıldı.

Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyonluk takı takıldı

3 MİLYONLUK MASRAF YAPILDI

Irak, Belçika gibi ülkelerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından belediye başkanları, aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları ve çok sayıda misafirler Kato Dağı eteklerinde şarkılar eşliğinde halaylar çekti. 2 gün süren düğün için 3 milyonluk masraf yapıldı. Dudak uçuklatan görkemli düğünde kaymakam ve komutanlar da halay çekti.

Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyonluk takı takıldı

"HERKESE ŞÜKRANLARIMI İLETİYORUM"

Belediye Başkanı Habip Aşan'ın oğlu Rıdvan Aşan düğüne katılan herkese teşekkür ederek, "En mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan değerli büyüklerime çok teşekkür ederim. 2 gündür sürüyor. Bu güzel günü renklendiren herkese sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Organizatörden aldığımız bilgiye göre 7 bin kişi geldi. Çok sevindik" dedi.

Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyonluk takı takıldı

"GÖSTERİŞTEN UZAK BİR DÜĞÜN OLMASINI İSTEDİM"

Beytüşşebap Belediye Başkanı ve damadın babası Habip Aşan ise, düğüne katılan herkese teşekkür etti. Aşan, "Oğlumun düğününde olmaları beni çok sevindirdi. Adetimizdir takı takmak ama gösterişten uzak bir düğün olsun istedim. Gelen misafirler kimisi sandığa kapalı olarak kimisi de açık attı. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyonluk takı takıldı

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ SEVİLEN BİRİ"

Cüneyt Timur isimli davetli ise tahmini 5 milyon takı takıldığını söyledi. Timur, "Belediye başkanımız bölgede sevilen biri bu yüzden çok davetli geldi. Damada yaklaşık olarak 5 milyon takı takıldı. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyonluk takı takıldı

"ÇOK DEĞİŞMİŞ İLÇEMİZ"

İstanbul'dan gelen İş adamı Sıddık Sadıkoğlu ise düğünden çok 20 yıl önce gittiği Beytüşşebap'ta müthiş bir değişim olduğunu ifade etti. Sadıkoğlu, "Belediye başkanımızın oğlunun düğünü için geldim. Burada Cumhurbaşkanımızın yatırımlarını gördüm. Yollarımız yapılmış ve çok yatırım yapılmış, bu düğün sayesinde buradayım. Çok değişmiş ilçemiz, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gelin ve damada mutluluklar diliyorum. Burada insanların huzur içinde halay çekiyor olması beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyonluk takı takıldı

113 KOYUN KESİLDİ, 2 TON PİRİNÇ TÜKETİLDİ

2 gün süren 7 bin kişilik düğünde 113 koyun kesildi, 2 ton pirinç tüketildi. Düğüne gelen davetlilerin araçları ise alana sığamayınca cadde ve ara sokaklara park edildi. Otoparka dönen düğün alanında halayların halkası havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Toplum, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Masal gibi aşiret düğünü! Geline 1 kilo altın, damada 5 milyon lira takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masal gibi aşiret düğünü! Geline 1 kilo altın, damada 5 milyon lira takıldı - Son Dakika
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