Son Dakika Haberleri: Masal Kahramanı Kayseri'de

Masal Kahramanı Kayseri'de

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, masal kahramanlarını tiyatro sahnesinde çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.

Masal Kahramanı Kayseri'de, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, masal kahramanlarını tiyatro sahnesinde çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyun Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için birbirinden güzel oyunlar sahneleniyor. Hafta sonu, temiz kalpli Kırmızı Başlıklı Kız Kayserili çocuklarla buluştu. İki seans halinde Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

Şehir Tiyatrosu, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı Son Dakika! 146 Bin 669 Kişi 31 Mart'ta Oy Kullanamayacak Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:24:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Masal Kahramanı Kayseri'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]