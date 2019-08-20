Masal kahramanları Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde yeniden hayat buldu
52 dakika önce
Uluslararası Kum Heykel Festivali bölgede yaşanan bazı olaylara rağmen İsrail'in Ashkelon kentinde ziyaretçilere kapılarını açtı.
Uluslararası Kum Heykel Festivali bölgede yaşanan bazı olaylara rağmen İsrail
'in Ashkelon kentinde ziyaretçilere kapılarını açtı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:03
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