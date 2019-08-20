Son Dakika Haberleri: Masal kahramanları Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde yeniden hayat buldu
Son Dakika Dünya Haber

Masal kahramanları Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde yeniden hayat buldu

52 dakika önce

Uluslararası Kum Heykel Festivali bölgede yaşanan bazı olaylara rağmen İsrail'in Ashkelon kentinde ziyaretçilere kapılarını açtı.

">
Uluslararası Kum Heykel Festivali bölgede yaşanan bazı olaylara rağmen İsrail'in Ashkelon kentinde ziyaretçilere kapılarını açtı.
İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan basını: Jeffrey Epstein'in serveti 577 milyon doların üzerinde
Hindistan'ın yolladığı uzay aracı Ay'ın yörüngesine girdi Trump'tan Grönland'a gökdelenli mesaj: Söz veriyorum bunu yapmayacağım ABD'den Yunanistan'a İran tankeri uyarısı: Terör örgütüne yardım etmiş olursunuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 19:55:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Masal kahramanları Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde yeniden hayat buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]