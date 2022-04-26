Masal Park açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı - Son Dakika
Üye Girişi

Masal Park açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı

26.04.2022 17:59
Masal Park açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı

Masal Park açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı 19.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

Masal Park açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı

TEKİRDAĞ CHP'li Çorlu Belediyesi'nin yaklaşık 20 milyon lira harcayarak açtığı masal kahramanlarının heykellerinin yer aldığı Masal Park açıldığı gibi kapandı. Belediyeden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada suçlu vatandaşlar ilan edildi.

23 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen törenle açılış yapılan Masal kahramanlarının heykellerinin yer aldığı Çorlu Masal Parkı önce açıldığı günün ertesinde gerekli tadilatların yapılması için kapatıldığı duyuruldu. Konuya ilişkin olarak Çorlu Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda önce, "Bugün gerçekleştirilen masal parkın açılışında ziyarete gelen bazı vatandaşlarımızın parktaki objelere, bitkilere ve masal kahramanlarına zarar vermesinden kaynaklı tahribatın giderilmesi için çalışmalarımız süreceğinden 11.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi. Yapılan ikinci açıklamada ise vatandaşları suçlayan ifadeler kullanmaktan vazgeçen Çorlu Belediyesi bu kez açıklamasında "Masal Park'ın yeşil alanlarında ve içerisine yer alan masal kahramanlarında yapılacak çalışma sebebiyle 2 gün süreyle parkımızı ziyarete kapatıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur ibarelerine yer verildi.

Böylece 20 milyon liraya yakın maliyeti sebebiyle tartışmaları da beraberinde getiren Çorlu Belediyesi Masal Parkı açıldığı gibi kapanmış oldu.

Masal Park açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı
Masal Park açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı
Masal Park açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı
Masal Park açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı

YORUMLAR
500
Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı Çorlu'da yeni açılan 'Masal Park' tadilat nedeniyle 2 gün kapatıldı Çorlu'da yeni açılan 'Masal Park' tadilat nedeniyle 2 gün kapatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Çorlu Belediyesi, 23 Nisan, Çorlu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Masal Park açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı - Son Dakika


Son Dakika
17:48 İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! Verdiği yanıt net oldu
17:40 Çocuğunun gözü önünde eski eşini öldürdü! Sanık hakkında müebbet hapis istendi
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 18:09:30. #1.12#
SON DAKİKA: Masal Park açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement