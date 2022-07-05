"Masal Park"ta çocuklar masal kahramanlarıyla iç içe oynama fırsatı buluyor - Son Dakika
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"Masal Park"ta çocuklar masal kahramanlarıyla iç içe oynama fırsatı buluyor

05.07.2022 10:25
"Masal Park"ta çocuklar masal kahramanlarıyla iç içe oynama fırsatı buluyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan "Masal Park"ta çocuklar, masal kahramanlarıyla iç içe bir ortamda oynayarak eğlenceli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan "Masal Park"ta çocuklar, masal kahramanlarıyla iç içe bir ortamda oynayarak eğlenceli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Erbaa Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde yaptırılan "Masal Park" isimli çocuk parkında Temel Reis, Red Kit ve Dalton kardeşler, Şirinler, Pamuk Prenses ve yedi cüceler, Hacivat ve Karagöz maketleri ile iş makinesi ve uçak konseptli kaydıraklar yer alıyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, AA muhabirine, "Masal Park"ı geçen yıl 2 bin metrakarelik alanda hizmete açtıklarını söyledi.

Bir yıldır hizmet veren parkın çocukların ve ailelerin ilgisini çektiğini belirten Karagöl, "Masal kahramanlarının figürlerini yaparak hem onları masal dünyasında hissettirelim hem de iş makinesi ve uçakla rutin parkların dışında daha düzel vakit geçirebilecekleri alana kavuşturalım istedik." dedi.

Parka ilginin oldukça fazla olduğunu vurgulayan Karagöl, şunları kaydetti:

"Bölgedeki diğer ilçelerden de çocuklar ilgiyle buraya geliyor. Hem aileler hem de çocuklar bize çok teşekkür ediyor. Bazen aileler bize, "Orayı yaptınız artık her mahallede bu parktan isteriz" diyor. İnşallah Park Vadi Millet Bahçemizin ikinci etabında yine bir masal park yapıp çocuklarımızın güzel alanlarda vakit geçirecekleri ortamların sayısını arttırma niyetindeyiz. Seçim çalışmalarında çocuklara Masal Park yapmak için söz vermiştik. İlgi olacağını, onların masal kahramanları içerisinde dolaşırken kendilerini farklı alemde hissedeceklerini düşünmüştük. Sözümüzü de getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz."

Parkta oynayan çocuklar da Masal Park'ta çok eğlendiklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Masal Park'ta çocuklar masal kahramanlarıyla iç içe oynama fırsatı buluyor - Son Dakika

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