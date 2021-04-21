Masal Şatosu, 1000 öğrenci ile buluştu - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji tarafından üçüncüsü düzenlenen Edebiyat Haftası'nda bu senenin ana teması masallar olarak belirlendi. Düzenlenen etkinliğin ilk gününde Nazlı Çevik Azazi ile çevrimiçi bir buluşan öğrenciler, ikinci günde ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu ekibi tarafından verilen Masal Yazma Atölyesi ile masal yazma teknikleri, aşamaları ve masal kurgusu hakkında bilgi edindiler. Masal Şatosu tarafından verilen atölyeye Türkiye'nin dört bir yanından 1647 öğrencinin başvuru yaptı.

Teknik şartlar sebebi ile katılımın 1000 kişi ile sınırlandırıldığı Masal Yazma Atölyesi'ne katılan öğrenciler, bu atölyede edindikleri beceriler doğrultusunda yazacakları masalları Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen Masal Yazma Yarışması'na gönderecekler. Yarışma kapsamında çocuklar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP)'nın açıkladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları teması ile masallar yazacak.Açlığa son, yoksulluğa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi 17 maddenin bulunduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını masallarına yansıtacak olan öğrenciler, bu alanda kendilerini geliştirmelerine destek sağlayan atölye için Masal Şatosu ekibine teşekkür ettiler. Bu kadar geniş katılımlı bir atölyeyi ilk defa düzenlediklerini belirten Masal Şatosu ekibi, özellikle pandemi döneminde evlerinde kalmak zorunda olan çocukların kaliteli zaman geçirmesine ve hayal güçlerini beslemeye yönelik çalışmalarına devam edeceklerini ifade ettiler.