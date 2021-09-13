Masal Şatosu, çocukları açık alan etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor - Son Dakika

Masal Şatosu, düzenlediği Şatoda Müzik etkinlikleriyle de çocuklara klasik müzik sevgisi aşılıyor. Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen Viyolalar Şatoda Konserinde, Burcu Yazıcı, Mesut Tuncer, Ece Hopa, Umut Lekesizgöz, Zeynep Duru Sertoğlu, Tutkun Güleç ve Bengi Bahar birbirinden özel eserleri çocuklar ve klasik müzik severler için seslendirdiler.

Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında da canlı yayınlanan konsere sanatseverler büyük ilgi gösterirken, sanatçılar uzun bir aradan sonra seyirci ile buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.