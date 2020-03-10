Masal Şatosu'nda renkli etkinlikler devam ediyor - Son Dakika

Son olarak düzenlenen 'Çalgılarla Tanışma' ve 'Şatoda Müzik' etkinlikleri ile çocuklar enstrümanları yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Eskişehir'i ziyarete gelen misafirlerin büyük ilgi gösterdiği Masal Şatosu, aynı zamanda çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz etkinliklerle de vatandaşların takdirini topluyor. Düzenlenen ücretsiz atölyelerin yanı sıra çocuklara müzik sevgisi aşılamaya çalışan Masal Şatosu'nda bu hafta 'Çalgılarla Tanışma' ve 'Şatoda Müzik' etkinliği düzenlendi.

Şatoda Çalgılarla Tanışma etkinliğinde Bilgütay Öztürk öncülüğünde konuk sanatçılar Duru Güzel, Bengi Işık, Zeynep Duru Sertoğlu ve Gupse Şevval Aydın miniklere Mozart, Brhams gibi ünlü bestekarların eserlerinin yanı sıra çizgi film ve animasyon müziklerini de çalarak, çocukların enstrümanları yakından tanımasını sağladılar.

Ezgi Gönlüm Yalçın ve Burcu Yazıcı'nın konuk sanatçı olarak katıldığı Şatoda Müzik etkinliğinde ise Robert Fuchs ve Johan Halvorsen'in eserleri seslendirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'nin de katıldığı konser sonunda Masal Şatosu'nun misafirleri Yalçın ve Yazıcı'yı ayakta alkışladı. Şatoda düzenlenen bu etkinliklerin çok kıymetli olduğunu ifade eden Ayşe Ünlüce, "Masal Şatosu gibi merkezlerimiz yalnızca Eskişehir turizmine katkı sunmakla kalmıyor, Şatoda Müzik gibi eğitici çalışmalarıyla da aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyorlar. 2017 yılında başlayan bu etkinliklerde 1500'den fazla kişiye ulaştık. Başka şehirler için güzel bir bahar gününde, bir masal şatosunda klasik müzik dinlemek hayal gibi, masal gibi bir şey olsa gerek ama Eskişehir olunca bunların hepsi gerçek oluyor. Sevgili gönüllülerimize, değerli hocalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Eskişehir'i güzelleştirmeye çalışan bütün bu güzel yüreklere, emeklere ve sanatseverlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, Eskişehir'i hep birlikte güzelleştiriyoruz!" dedi.