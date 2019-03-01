Son Dakika Haberleri: Masal Şatosu'nda Yaylı Çalgıları Tanıdılar

Masal Şatosu'nda Yaylı Çalgıları Tanıdılar

24 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı iş birliği ile ilkokul öğrencilerine müzik aletlerini tanıtıyor.

Masal Şatosu'nda Yaylı Çalgıları Tanıdılar, System.String[]

Başlatılan proje ile her ayın ilk Cuma günü düzenlenecek olan Şatoda Çalgılarla Tanışma Atölyesi yoğun ilgi ile başladı.

İlköğretim öğrencilerinin enstrümanlarını tanıması ve müziğe ilgilerini arttırmak amacıyla başlayan Şatoda Çalgılarla Tanışma Atölyesi'ne ilk olarak Ticaret Borsası İlköğretim Okulu'nun 3'üncü sınıf öğrencileri katıldı. Atölyede Prof. Burcu Yazıcı'nın anlatımı ile yaylı çalgılar 38 çocuğa anlatıldı. Keman sanatçıları Duygu Kömür ve Azra Kaya, viyola sanatçısı Öykü Güneç ile viyolonsel sanatçısı Ezgi Özütürk'ün de katılımıyla enstrümanların seslerinin farklarını dinleyerek öğrenen çocuklar şatodan mutlulukla ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:43 Kaynak: Bültenler

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