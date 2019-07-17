Son Dakika Haberleri: Masal Şatosu: Sihirli Davet Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Masal Şatosu: Sihirli Davet Filmi

2 saat önce

Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Masal Şatosu: Sihirli Davet Filmi, System.String[]
Berk Kuka'nın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filminin başrollerde Ecrin Su Çoban ve Berk Coşkun yer alıyor.


Yönetmen: Burak Kuka
Senaryo: Başak Gülsoy
Oyuncular: Berk Coşkun, Ecrin Su Çoban, Ayça Tilki, Ayşegül Çınar, Selahattin Bel, Merve Yüksel, Berkan Hamedi, Nila Fırat, Candeniz Göçer, Elif Ebru Kıldıroğlu, Kuzey Köker, Rıdvan Çelik
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: Masal Şatosu: Sihirli Davet
Yapımcı Firma: Retropro Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 30.08.2019

Masal Şatosu: Sihirli Davet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Ayşegül Çınar, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yönetmen Kutluğ Ataman'dan tartışma yaratacak Gezi Parkı yorumu Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Mısır'da çekilen filmde başrol oldu 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti Model Elizabeth Hurley, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:37:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Masal Şatosu: Sihirli Davet Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]