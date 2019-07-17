Masal Şatosu: Sihirli Davet Filmi

Berk Kuka'nın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' film
inin başrollerde Ecrin Su Çoban ve Berk Coşkun yer alıyor. Yönetmen:
Burak KukaSenaryo:
Başak GülsoyOyuncular:
Berk Coşkun, Ecrin Su Çoban, Ayça Tilki, Ayşegül Çınar
, Selahattin Bel, Merve Yüksel, Berkan Hamedi, Nila Fırat
, Candeniz Göçer, Elif Ebru Kıldıroğlu, Kuzey Köker, Rıdvan ÇelikFilmin Türü:
AileOrijinal Adı:
Masal Şatosu: Sihirli DavetYapımcı Firma:
Retropro Yapım Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
30.08.2019Masal Şatosu: Sihirli Davet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.