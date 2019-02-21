Son Dakika Haberleri: Masal Şehri Gibi

Masal Şehri Gibi

35 dakika önce

İstanbul'u 3 gündür etkisi altına alan yoğun sisin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturduğu muhteşem manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'u 3 gündür etkisi altına alan yoğun sisin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturduğu muhteşem manzara havadan görüntülendi. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, eşsiz manzaralar oluşturdu. Sisler altında görüntüsüyle hayran bırakan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün muhteşem manzarası havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde adeta havada asılı duruyormuş gibi görünen köprü, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Araç sürücüleri de köprünün üzerinde seyir ederken eşsiz manzaranın tadını çıkarttı. Kimi zaman sis bulutu köprünün büyük bir kısmını kapatırken görüş mesafeleri azalan sürücüler de hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Masmavi denizle birleşen sis bulutu arasından yükselen köprü ayakları seyrine doyumsuz manzaralar oluştururken sis İstanbul genelinde etkisini devam ettiriyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Sisler, İstanbul, Güncel
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