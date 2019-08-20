Son Dakika Haberleri: Masal şŞatosu'nda atölyeler devam ediyor
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Masal şŞatosu'nda atölyeler devam ediyor

45 dakika önce

Büyük küçük demeden herkesi masallar diyarında yolculuğa çıkaran Masal Şatosu, düzenlediği atölye çalışmaları ile miniklerin hayal dünyalarını geliştirmeye devam ediyor.

Masal şŞatosu'nda atölyeler devam ediyor, System.String[]

Ağustos ayı programında Telden Heykel Atölyesi ve Seramik Atölyesi'nde çalışmalar gerçekleştiren 7-12 yaş arasındaki çocuklar, eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşadılar.

Çocukların hayallerini süsleyen Masal Şatosu'nda çocuklar için düzenlenen ücretsiz atölyeler renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Ağustos ayı programında Telden Heykel Atölyesi ve Seramik Atölyesi'nde çocuklar tellerden ve seramik çamurundan oluşturdukları figürler ile yaratıcı çalışmalar gerçekleştirdiler. Masal Şatosu'nda keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren çocuklar, düzenlenen atölyeler sayesinde bilmedikleri birçok şeyi öğrendiklerini ifade ettiler.

Şehir dışından gelen turistlerin Masal Şatosu'na büyük ilgi gösterdiğini ifade eden ebeveynler ise Eskişehirliler olarak bundan gurur duyduklarını ancak kendileri için Masal Şatosu'nun eğitici bir kurum gibi çalışmasının çok daha kıymetli olduğunu belirttiler. Yılmaz Büyükerşen ve ekibine çalışmalardan dolayı teşekkür eden aileler, yaz boyunca atölyelerin devam etmesini istediklerini ifade ettiler.

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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:38 Kaynak: Bültenler
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