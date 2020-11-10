Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor - Son Dakika

Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor

10.11.2020 11:05
Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor, System.String[]

Esenyurt Belediyesi'nin, ilçede yaşayan çocuklar için başlattığı 'Masal Terapisi' ile masallar aracılığıyla çocukların iç dünyalarına ulaşılarak, sağlıklı bir gelişim süreci yaşamalarına katkı sağlanıyor.

Esenyurt Belediyesi'nin, ilçede yaşayan çocuklar için başlattığı 'Masal Terapisi' ile masallar aracılığıyla çocukların iç dünyalarına ulaşılarak, sağlıklı bir gelişim süreci yaşamalarına katkı sağlanıyor.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan 5-10 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Masal Terapileri düzenliyor. Her hafta farklı bir konu ile uzman psikologlar eşliğinde yapılan terapilerde, masallar aracılığıyla çocukların dünyalarına girerek sorunları, duygusal sıkıntıları tespit edilip bu olumsuzluklar giderilmeye çalışılıyor. Çocuklardaki öz güven ve sosyal beceri, korku ve kaygı, kardeş kıskançlığı, yemek yeme bozukluğu, öfke kontrolü, stresle başa çıkabilme, sorumluluk, iletişim becerileri, uyumlu hareket edebilme gibi sorunlar bireysel ve grup çalışmalarıyla çözüme kavuşturularak onların sağlıklı bir gelişim süreci yaşaması sağlanıyor.

"Çocukların iç dünyalarına ulaşmayı amaçlıyoruz"

Masal ve hikayelerden yararlanarak çocukların iç dünyalarına ulaşmayı amaçladıklarını söyleyen Uzman Klinik Psikolog Elif Uçar, "Bireysel veya grup olarak uygulanabilen Masal Terapisi'nde biz psikologların amacı çocuklarımızın masallar aracılığıyla kendilerini ifade etmelerini sağlamak. Terapide genel olarak masal okuma var gibi gözükse de asıl amaç masallar aracılığıyla çocuğun içinde yaşadığı sıkıntılı durumları dışa aktarmasına yardımcı olmaktır. 5 ila 10 yaş arasındaki çocuklarımızı her hafta uyguladığımız Masal Terapimize bekliyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın daha mutlu ve daha güçlü bireyler olabilmeleri için yeni projelerimizi tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Benim Ailem 1 Danışmanlık Merkezi, Benim Ailem 2 Danışmanlık Merkezi ve Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde Cuma günleri 10.00-14.30 saatleri arasında gerçekleşen oturumlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılıyor. - İSTANBUL

Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor
Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor
Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor
Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor
Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor
Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor
Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor
Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor

Esenyurt Belediyesi, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor - Son Dakika


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