Masalar hareket etti, dolaplar devrildi! Deprem anı saniye saniye kamerada - Son Dakika
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Masalar hareket etti, dolaplar devrildi! Deprem anı saniye saniye kamerada

23.11.2022 08:10

Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir iş yerinde şiddetli sarsıntı sebebiyle masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, devrilen dolabın ise bilgisayarların üzerine düştüğü görüldü. Başka bir görüntüde ise iş yerindeki çalışanların "Deprem oluyor" diyerek kaçışma anları bulunuyor.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere birçok ilden hissedildi. Deprem nedeniyle 35 vatandaşımız yaralandı.

MASA SANDALYE NE VARSA SALLANDI

Sarsıntı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. İlk görüntüde karton kutuların sallandığı ve devrildiği, bir diğer görüntüde ise sarsıntıyla birlikte masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, daha sonra ise devrilen dolabın bilgisayarların üzerine düştüğü görülüyor.

"DEPREM OLUYOR" DİYE KAÇIŞTILAR

5.9 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da iki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin meydana gelmesiyle şiddetli bir sesin geldiği duyulurken, avizenin de sallandığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise bir iş yerinde bulunan kişinin "Deprem oluyor" diye bağırdığı, sesi duyan başka birinin de koşarak iş yerinden çıktığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA
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Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Masalar hareket etti, dolaplar devrildi! Deprem anı saniye saniye kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Masalar hareket etti, dolaplar devrildi! Deprem anı saniye saniye kamerada - Son Dakika
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