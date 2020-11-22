Masaları topladı, nostaljik arabalarıyla servise başladı - Son Dakika

Masaları topladı, nostaljik arabalarıyla servise başladı
22.11.2020 15:41
Çeşme'deki markalaşmış 50 yıllık işletmenin sahibi Reşat Akbaykal, korona virüs vakalarındaki artışlar nedeniyle restoran, lokanta ve kafelerde sadece gel al ve paket servisine izin verilmesi üzerine işletmesindeki masaları ve sandalyeleri toplayarak nostaljik 2 arabasıyla paket servisi...
Çeşme'deki markalaşmış 50 yıllık işletmenin sahibi Reşat Akbaykal, korona virüs vakalarındaki artışlar nedeniyle restoran, lokanta ve kafelerde sadece gel al ve paket servisine izin verilmesi üzerine işletmesindeki masaları ve sandalyeleri toplayarak nostaljik 2 arabasıyla paket servisi yapmaya başladı.
Nostaljik arabalara olan düşkünlüğü ile tanınan Reşat Akbaykal'ın çok değer verdiği nostaljik arabalarıyla müşterilerinin evlerine paket servisi yapması, müşterileri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. 1975 yılında satın aldığı 1952 model aracına gözü gibi bakan ve aracın orijinal parçalarını Amerika'dan getirterek tamamen yenileyen Akbaykal, müşterilerine verdiği değeri göstermek için paket servisini, oğlu Selim Akbaykal ile birlikte hem 68 yıllık nostaljik arabasıyla hem de 1970 model aracıyla yaptıklarını söyledi. - İZMİR
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