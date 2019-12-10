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Masalcı teyze masallarını Karaköprü'deki çocuklar için anlattı

6 saat önce

Karaköprü Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği programda 'Masalcı Teyze' lakaplı tiyatro sanatçısı Esin Karakaya çocuklara masallar anlatarak eğlendirdi.

Masalcı teyze masallarını Karaköprü'deki çocuklar için anlattı, System.String[]

Karaköprü Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği programda 'Masalcı Teyze' lakaplı tiyatro sanatçısı Esin Karakaya çocuklara masallar anlatarak eğlendirdi.


Yediden yetmişe tüm vatandaşlara hitap eden çalışmalarda bulunan Karaköprü Belediyesi çocuklar için masal dinletisi programı gerçekleştirdi. 'Masalcı Teyze' lakaplı tiyatro sanatçısı Esin Karakaya, Karaköprü'de çocuklara en güzel masalları anlatarak çocukları eğlendirdi. Karaköprü'de bulunan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesinde gerçekleştirilen etkinlik iki seans olarak yapılırken, masal etkinliğine 4-7 yaş arası çocuklar katılımı gösterdi. Etkinliğe Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katılarak çocuklarla bir araya geldi ve sohbet etti. Başkan Baydilli, "Biz çocukların gülmesini ve mutlu olmasını istiyoruz. Bu tür etkinliklerle de ilçemizde yaşayan çocuklarımızın bir nebze eğlenmesini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Çocuklar etkinlikten önce Oyun ve Oyuncak Müzesini de gezerek geçmişten günümüze sergilenen oyuncakları incelediler. - ŞANLIURFA

Karaköprü, Karakaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:13 Kaynak: İHA
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