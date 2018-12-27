Masalımsı Ses Rengi İle Karşınızda Ozan Şarkıcı Güneş Özgeç!

Üçüncü Yeniler diye anılan bu grubun son keşfi İstanbul'dan ekibe katılan Güneş Özgeç..Güneş zaten doğuştan 'şarkı söylemeye mecbur' doğmuşlardan; aileden müzisyen…Babası Ömer Özgeç tanınmış bir müzik insanı..

Güneş dikkatleri Ezhel'in "İmkansızım" şarkısına yaptığı cover ile çekmiş bir isim."Kahve" ve "İkaria" gibi diğer beğenilen işlerinden sonra şu aralar son single'ı "Sonbahar" ile konuşuluyor. Güneş'in ses renginin naif tınısı ve insanı bulunduğu yerden istediği uzaklığa seyahat ettiren melodik alt yapıları 'dinlendikçe dinleme isteği uyandıran' bir ruh hali yaratıyor.

Güneş Özgeç, küçüklüğünden beri kendi yapmak istediğinin deşarkı yazmak ve söylemek olduğundan bahsediyor. Öyle babası müzisyen diye zorla müzisyen de olmuş değil. 11 yaşında kendi isteği ile konservatuara başlayan ve kendi şarkılarını yapmadan önce klasik müzik de yapan Güneş, o dönemde İstanbul Devlet Senfoni ,CRR Senfoni veNotre Dame de Sion Orkestraları'nda da çalışmış hatta babası Ömer Özgeç ile de aynı sahneyi paylaşmış.

"ŞEHİRDEN KAÇIŞ ŞARKILARI YAZIYORUM"

4 farklı enstrüman çalan, şarkılarının sözlerini yazan ve müziklerini yapan yeni nesil bir İstanbul'lu ozan şarkıcı Güneş Özgeç. İstanbul'da büyüyen biri olarak da, şehrin karmaşasından kaçmak üzerine şarkılar yaptığından bahsediyor. 'Kimi zaman da aynı karmaşa bana güç veriyor' diye de ekliyor.

Film, çizgi film müzikleri de yapan Özgeç 'Hayatın her alanında müzik üretmeyi seviyorum. Üretkenliği yücelten biriyim aslen. Hep hareket halinde olmalı hep üretmeliyim ancak öyle nefes alabilenlerdenim' diye not düşüyor.

Şimdilerde daha çok kendi şarkılarına yoğunluk vermek isteyen Özgeç, müziğin peşinden giderken anlatmak istedikleri ile hep daha çok insana ulaşmanın da en büyük hayali olduğunu söylüyor.

Güneşin adı gibi güneşli şarkılarını dinleyin! Bazen bir bulut geçse de hüzünlü notalarının üzerinden Güneş Özgeç 'hayata tutunma isteği yaratan' müziği ile yaşadığı dünyayı güzelleştiren ruhlardan.

Tanışın, seveceksiniz, bizden tanıtması!