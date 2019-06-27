Son Dakika Haberleri: Masallar artık youtube üzerinden dinleniyor
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Masallar artık youtube üzerinden dinleniyor

1 saat önce

Türkiye'nin uyku ürünlerinde kalite, konfor ve yeni teknoloji denince ilk akla gelen markası Yataş, Uyku ve Çocuk by Yataş YouTube kanalındaki onlarca masalla 2.5 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

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Yatak ve uyku ürünleri konusunda uzmanlığıyla tüketicilere yeni teknolojiler sunan Yataş, YouTube kanalı Uyku ve Çocuk by Yataş'ta çocukları öğretici ve hayal gücünü geliştiren modern Türk Masalları ile buluşturmaya devam ediyor. Bir buçuk yıl önce açılan Uyku ve Çocuk by Yataş kanalında yer alan birbirinden güzel masallar, bugüne kadar 2.5 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaştı. Günde ortalama 10 bin kez görüntülenen Uyku ve Çocuk by Yataş kanalında en çok izlenen masal ise 454 bin rakamıyla "Kayıp Prenses Bebek" oldu. Masalcı Gümeç Abla'nın (Gümeç Alpay Aslan) anlattığı ve keyifli çizimlerle renklenen masallar, metin ve görsel olarak pedagog filtresinden geçen, tamamen özgün senaryolarla ve titizlikle oluşturuluyor.

Ebeveynler için zengin içerikler

Uyku ve Çocuk by Yataş kanalında çocukların yanı sıra ebeveynler için de özel içerikler yer alıyor. Uzman pedagogların hazırladığı videolarda yeni anneler için emzirmenin püf noktalarından çocuklarda inatçılık dönemine,akran zorbalığından çocuklar için güvenli internet kullanımına dair birçok konu ele alınıyor.

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:28 Kaynak: Bültenler
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