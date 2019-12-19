Masalsı yolculuk zamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Masalsı yolculuk zamlandı - Son Dakika

Masalsı yolculuk zamlandı

6 saat önce

BAŞKENT Ankara'da başlayıp Kars'ta sona eren Doğu Ekspresi'nde, masalsı yolculuğa rağbet artıyor.

Masalsı yolculuk zamlandı, System.String[]

BAŞKENT Ankara'da başlayıp Kars'ta sona eren Doğu Ekspresi'nde, masalsı yolculuğa rağbet artıyor. Yeni yıla tren yolculuğunda girmek isteyenler biletleri şimdiden tüketirken, Turizm Ekspresi'nde tek kişilik yataklı biletler 480, çift kişiye ise 600 liradan satışa sunuluyor.

Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi Ankara'dan çıkıp, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan Kars'a ulaşıyor. Merkez istasyonlarda 5- 10 dakika bekleyen Doğu Ekspresi, Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıyor ve ertesi gün saat 18.30'da Kars Garı'na varıyor. Turistik Doğu Ekspresi ise Ankara'dan her gün 15.55'de hareket edip Kars'a gece yarısı varıyor. Bu tren ise merkezlerde 2 buçuk ile 3 saat arasında değişen molalar veriyor. Bu mola aralarında şehir merkezinde mini turlar düzenleniyor. Şehrin kültürel ve sosyal yerleri gezdirilip yöresel yemekleri tanıtılıyor. Normal Doğu Ekspreste pulman ve örtülü kuşet olmak üzere iki farklı özellikte seyahat etme olanağı sağlanıyor. Tüm yolculuğun koltukta geçirildiği ve yataklı alternatifin bulunmadığı vagon olan Pulman'da koltukların tamamı kendi etrafında dönebiliyor. Örtülü Kuşetli ise karşılıklı ikili koltuk üzerinde ranza şeklinde yatakların bulunduğu ve 4 kişinin konaklayabildiği odaların olduğu vagona deniyor.

Doğu Ekspresi'nde yemekli vagondaki restoranda konuklara hizmet veriliyor. Tren seyahatlerinde kışın bembeyaz kar manzaralarını görmek isteyenler ocak-şubat aylarını, Doğu'nun yemyeşil yaylalarını görmek isteyenler ise mayıs-haziran dönemini tercih ediyor.

Doğu Ekspresi'ne artan yoğun ilgi sonucu sadece yataklı vagon ve restoranın bulunduğu Turistik Doğu Ekspresi dahil edildi. Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi devam ederken, yataklı vagonların Turistik Doğu Ekspresi'ne ilave edilmesi ve Turistik Doğu Ekspresi biletlerinin pahalı olması, Doğu Ekspresi'nin yoğun ilgi görmesine neden oluyor.

Yılbaşının yaklaşması ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artan talepler, bilet fiyatlarına da yansıdı. Turist Doğu Ekspresi'nde biletler 480 liradan satışa sunuluyor. İndirimli bilet almak için her iki trende de gidiş-dönüş ve 'genç bilet' alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyor. Söz konusu 'genç bilet' indiriminden 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, basın kartı olanlara, engellilere, 12-18 yaş arası çocuklara ve TCDD'de çalışıp emekli olanın eşine yüzde 20 indirim, 65 yaş üstü yüzde 50 indirim ve TCDD çalışanına ücretsiz seyahat imkanı sunuluyor.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ise, Ankara-Kars Pulman (koltuklu) tam 58.00 genç 49.50, 65 yaş üstü 29 TL. Kuşetli 78, genç ve 60 yaş üstü 69.50, 65 yaş ve çocuğa ise 49.00 TL.


Doğu Ekspresi, Ankara, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasa dışı bahisle aylık 64 milyon lira haksız kazanç elde eden şahıslar gözaltına alındı
Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti CHP'li isimden Mansur Yavaş ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusu: 25 milyon lira rüşvet istediler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet iddialarına yanıt: Yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
22:30 Niğde bakanlıktan patates tüketimine teşvik - Son Dakika
22:30 Aydın kıbrıs barış harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildi - Son Dakika
22:29 Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması - Son Dakika
22:28 Lübnan'da Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi - Son Dakika
22:26 Anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 22:34:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Masalsı yolculuk zamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]