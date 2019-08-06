Son Dakika Haberleri: Masanın ayaklarına yerleştirilmiş 30 kilo eroin ele geçirildi
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Masanın ayaklarına yerleştirilmiş 30 kilo eroin ele geçirildi

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, araçtaki masaların ayak kısmına gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Masanın ayaklarına yerleştirilmiş 30 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, araçtaki masaların ayak kısmına gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova- Van karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Eğitimli narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda, araçtaki masaların ayak kısmına gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Yüksekova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:54 Kaynak: DHA
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