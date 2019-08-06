Masanın ayaklarına yerleştirilmiş 30 kilo eroin ele geçirildi
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, araçtaki masaların ayak kısmına gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:54 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, araçtaki masaların ayak kısmına gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Yüksekova- Van
karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Eğitimli narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda, araçtaki masaların ayak kısmına gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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