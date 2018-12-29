Masatlı Ardahan Valisi Oldu
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı dahilinde Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı'ndan Ardahan Valiliği'ne tayin olan Mustafa Masatlı açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı dahilinde Mustafakemalpaşa
Kaymakamlığı'ndan Ardahan Valiliği
'ne tayin olan Mustafa Masatlı açıklamalarda bulundu.
Payitaht şehri Bursa
'dan serhat şehri Ardahan'a tayin olduğunu söyleyen Masatlı, "Bu tayini bana kısmet eden yüce Allah'a hamd ederken, göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu
'ya da teşekkür ediyorum" dedi.
Üç buçuk yıl Bursa'da kaldığını ve insana hizmet ettiğinin altını çizen Masatlı, burada yaptığı hizmetleri Ardahan'da yaşayan vatandaşlara da yapacağını belirtti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:40 Kaynak: İHA
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