Masaya dökülen kolonya parladı; işletmecinin tişörtü tutuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Masaya dökülen kolonya parladı; işletmecinin tişörtü tutuştu

09.07.2022 15:56
Masaya dökülen kolonya parladı; işletmecinin tişörtü tutuştu

TRABZON'da 10 yaşlarındaki çocuğun bakkalda oyun oynarken masaya döktüğü kolonya, ateşle temas edince parladı.

TRABZON'da 10 yaşlarındaki çocuğun bakkalda oyun oynarken masaya döktüğü kolonya, ateşle temas edince parladı. Tişörtü alev alan işletmeci Doğukan Kaya (27), hafif yaralandı. Kaya tişörtünü çıkarıp yanmaktan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkalda oyun oynayan 10 yaşlarındaki çocuğun kasanın yanındaki masanın üzerine döktüğü kolonya, iş yeri sahibi Doğukan Kaya'nın çakmağı çakmasıyla parladı. Tişörtü tutuşan Kaya, bir anda alevler içinde kaldı. Kaya, yangını söndüremeyince tişörtünü çıkardı. Kaya hafif yaralanırken, olay işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, masaya dökülen kolonyanın tutuşup Kaya'nın alevler arasında kaldığı ve tişörtünü çıkardığı görüldü.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Doğukan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Masaya dökülen kolonya parladı; işletmecinin tişörtü tutuştu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:02 Acil servisteki onlarca hastaya bakmayı kabul etmeyip kaçan doktorun görüntüsü tepki topladı
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
14:49 Bakan Akar'dan sınır hattında önemli açıklama: Münbiç ve Tel Rıfat'tan tacizler var, her türlü müdahaleyi yaptık
14:47 Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
13:31 Ünlülerden Kurban Bayramı paylaşımları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 16:11:59. #1.13#
SON DAKİKA: Masaya dökülen kolonya parladı; işletmecinin tişörtü tutuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement