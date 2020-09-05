Masaya konan karga, müşterilerin yemeklerini yedi - Son Dakika

BOLU'da, bir restoranda yemek yiyenlerin masasına gelen karga, yiyeceklerden yedi. Masadakilerin isteği üzerine, garson yiyecekleri yere koyarak karganın yemekleri daha rahat yemesini sağladı.

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir restoranda, yemek yiyenlerin bulunduğu masaya karga kondu. Bir süre boş sandalyeye konarak bekleyen karga, daha sonra masadaki yiyecekleri yemeye başladı. Karga, yiyecekleri yemeye başlayınca masadakiler, garsondan yiyecekleri karganın yiyebileceği yere koymasını istedi. Yere bırakılan yiyecekleri yiyen, sonrasında su ve çay içen karga, daha sonra uzaklaştı. O ilginç anlar masada oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.