Maserati Bora 50 yaşında! - Son Dakika

Maserati Bora 50 yaşında!

21.03.2021 13:24
Maserati Bora 50 yaşında!, System.String[]

Maserati’nin tarihinde önemli bir yere sahip olan modeli Bora 50’nci yaşını kutluyor.

CARMEDYA.COM – Maserati'nin tarihinde önemli bir yere sahip olan modeli Bora 50'nci yaşını kutluyor.

Maserati için önemli dönemi temsil eden ve ilk kez 11 Mart 1971'de Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Bora, markanın ilk arka-orta motorlu modeli olma özelliğine sahip.

1978 yılına kadar 564 adet üretilen Bora, ilk kez Tipo 63 (1961) modelinde tanıtılan, devam eden süreçte MC12'de kullanılan ve yeni MC20 modelinin en önemli özelliklerinden biri olan arka -orta motor konumunun kullanıldığı ilk Maserati modeli oldu.

Maserati Bora, Formula 1 yarış otomobillerinde devrim yaratan trendi takip eden Maserati'nin, Italdesign ve Giorgetto Giugiaro'dan; gelişmiş performans, tasarım, konfor ve güvenlik özelliklerine sahip arka-orta motorlu bir spor otomobil geliştirmesini istemesiyle doğdu. 4700 cc hacimli V8 silindirli motoru 6000 d/d'de 310 HP güç üretiyordu ve monokok şasi üzerine bağlanan yardımcı şasi üzerine uzunlamasına monte edilmişti. İki yıl sonra 4900 cc hacimli bir motor devreye alındı. Aerodinamik sürtünmeyi iyileştirmek üzere katlanan farlar, arka aksta çıkıntılı diferansiyel, tüm tekerleklerde bağımsız süspansiyonlar (Maserati'de bir ilk), disk frenler, tek diskli kuru debriyaj, 5 vitesli şanzıman ve teleskopik amortisörler öne çıkan yenilikçi özelliklerdi.

Bora, konfor ve performansı aynı potada eritirken; 280 km/s'nin üzerinde maksimum hıza ulaşıyordu. Otomobilin teknik ve mühendislik tasarımı Giulio Alfieri'ye; aerodinamik ve görünümü ise ona dengeli bir görünüm kazandıran zarif çizgilere sahip iki koltuklu bir coupeyi yaratan Giorgetto Giugiaro'ya aitti. Yenilikçi, alçak ve ince bir tasarım yaklaşımına sahip olan Bora'nın havayı adeta kesmek için tasarlanan burnu neredeyse tamamen sivriydi. Ön ızgara ise ortasında bir Maserati mızrağı bulunan iki dikdörtgen havalandırma ızgarasından oluşuyordu. Otomobilin yan gövdesi ince siyah bir çıta ile ortadan ikiye bölünürken, arka kısım entegre spoylerli kesik bir kuyrukla sona eriyordu.

Tüm bu detaylarla Bora; bugün bile hala bakışları üzerine toplayan, 70'lerin rock'n roll ruhu için mükemmel ve trend belirleyici, aerodinamik bir otomobildi.

Maserati Bora 50 yaşında!

Bora Füzesi, Otomobil, Maserati, Mart, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Maserati Bora 50 yaşında! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'de derbi öncesi sürpriz karar! Hafta boyunca tesislere hiç gitmedi Yol kenarında kafası bedeninden ayrılmış cansız beden bulundu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Son Dakika: TBMM'de gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı
Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi         
14:45
Sunucu, canlı yayında çıplak bir kadının saldırısına uğradı Sunucu, canlı yayında çıplak bir kadının saldırısına uğradı         
14:39
Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor         
13:43
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi         
11:08
Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı         
09:19
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
21:11
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 14:56:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maserati Bora 50 yaşında! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei