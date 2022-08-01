Maserati'den yeni nesil pist otomobili: Project24 - Son Dakika
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Maserati'den yeni nesil pist otomobili: Project24

01.08.2022 03:00
Maserati'den yeni nesil pist otomobili: Project24

Maserati, yepyeni ve sadece pist kullanımı için geliştirdiği süper spor otomobil projesi Project24’ü tanıttı.

Maserati, yepyeni ve sadece pist kullanımı için geliştirdiği süper spor otomobil projesi Project24'ü tanıttı.

Maserati Tasarım Merkezi'nde tasarlanan ve sadece 62 adet üretilecek olan bu üst seviye süper spor otomobil, MC20'nin özelliklerini daha da ileri bir seviyeye taşıyor. Kod adı 24 ile anılan yeni model, ileri teknoloji ürünü V6 Nettuno motoru yeni bir turbo besleme ve gerekli optimizasyonlarla 740 bg üretiyor.

Project24'te ayrıca yenilikçi süspansiyon, karbon seramik fren sistemi ve yarış lastiklerin yanı sıra FIA onaylı güvenlik özellikleri de yer alıyor.

Project 24, markanın hafif yapı prensibine uygun olarak 1250 kg'ın altında kalacak ağırlığı, mükemmel güç-ağırlık oranı yaklaşımı ile yaklaşık 1,69 kg/hp değeri sunuyor olacak.

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Kaynak: Carmedya.com

Maserati, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Maserati'den yeni nesil pist otomobili: Project24 - Son Dakika

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