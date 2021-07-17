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Maserati Ghibli'ye müzik dokunuşu - Son Dakika

Maserati Ghibli'ye müzik dokunuşu

17.07.2021 12:10
Maserati Ghibli'ye müzik dokunuşu, System.String[]

Maserati’nin görsel kodları ile Japon sanatçı Hiroşi Fujiwara’nın Fragment markası müzik-otomobil formunda bir iş birliği için bir araya geldi.

CARMEDYA.COM – Maserati'nin görsel kodları ile Japon sanatçı Hiroşi Fujiwara'nın Fragment markası müzik-otomobil formunda bir iş birliği için bir araya geldi.

Bu ortaklıktan doğan Ghibli özel versiyonları Operanera ve Operabianca ise Tokyo'da tanıtıldı.

Maserati ve Hiroşi Fujiwara ortaklığı; kullanıcıların otomobillerini tasarlamalarına izin veren Maserati Fuoriserie kişiselleştirme programının yeteneklerini sergiliyor. Böylelikle otomobil; bir nesne olmanın ötesinde, kişinin yolda gururla giydiği kullanıcıya özgü bir giysi ve çağdaş lüksün simgesi haline dönüşüyor.

Maserati Ghibli'ye müzik dokunuşu

Saygın bir trend belirleyici,hip hop'u Japonya'ya ilk getiren DJ'lerden ve Tokyo'da 1980'lerin sokak giyim kültürünün öncüsü olan Fujiwara da farklı tarzıyla öne çıkıyor.

Japonca'da konformist olmayan anlamına gelen 'Itanji' ruhundan esinlenerek tasarlanan Operabianca ve Operanera özel versiyonları, İtalyan tasarımı ve Japon mükemmeliyetçiliğini bir araya getiriyor.

Maserati Ghibli'ye müzik dokunuşu

Toplamda 175 adet üretilecek iki özel versiyonda renklerin uyumu sadece dış görünümle sınırlı kalmıyor, gövde rengindeki jantlardan, kapı kollarına kadar devam ediyor. İç mekanda ise dikişlerle kontrast gümüş süslemeler ve birinci sınıf deri koltuk başlarındaki Maserati logosu ile Alcantara kullanımı dikkat çekiyor. Emniyet kemerlerinin koyu mavi renkte tasarlandığı özel versiyonlarda ön ızgara, ortaklığın ikonik detayını taşıyor. Fujiwara'nın şehirli tarzı, sadece bu versiyonlarda kullanılan özel bir ızgara ve logoda hayat buluyor.

Maserati Ghibli'ye müzik dokunuşu

Ghibli Operanera ve Ghibli Operabianca'nın tasarımında ayrıca 20 inçlik Urano mat siyah jantlar ve C sütunlarında Fragment logolu özgün bir amblem de kullanılıyor. Son olarak ikonik üçlü yan hava çıkış kanalının altında alfanümerik M157110519FRG kodu göz çarpıyor. Bu etiket aslında ortaklığın mührü olarak anılıyor. Bu mührün ilk beş karakteri Ghibli'nin ID kodunu, devam eden altı rakam Hiroşi ve Centro Stile Maserati arasındaki ilk toplantı tarihi olan 5 Kasım 2019'u; son üç harf ise Fragment'in kısaltmasını temsil ediyor.

Otomobilin tanıtımına, Hiroshi Fujiwara ile birlikte otomobilin kendisi ile aynı alışılmadık ruhla tasarlanan bir giysi koleksiyonu eşlik ediyor.

Maserati Ghibli'ye müzik dokunuşu

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Maserati Ghibli'ye müzik dokunuşu - Son Dakika


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