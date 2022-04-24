Maserati Gran Turismo 75 yaşında! - Son Dakika
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Maserati Gran Turismo 75 yaşında!

24.04.2022 11:34
Maserati Gran Turismo 75 yaşında!

Maserati’nin A6 1500 ile başlayan Gran Turismo efsanesi 75’inci yaşını kutluyor.

Maserati'nin A6 1500 ile başlayan Gran Turismo efsanesi 75'inci yaşını kutluyor.

İlk kez 1947'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen Gran Turismo efsanesi, daha önce görülmemiş bir otomobil sınıfının öncüsü olan ve devrimci ruhuyla otomobil tarihine adını yazdıran Maserati A6 1500 ile başladı. Çok beğenilen model, Maserati'nin teknoloji ve tasarımını yenilediği yeni döneminin ilk adımını oluşturdu. Uzun mesafeler ve konforlu yolculuklar için tasarlanan yüksek performanslı otomobilleri ifade eden Gran Turismo, yıllar boyunca otomotiv dünyasına ve çok sayıda Maserati modeline de ilham verdi.

Maserati, A6 1500 ile başlayan Gran Turismo yolculuğuna; 2023 yılında pazara sunulacak olan ilk tamamen elektrikli otomobili ile devam edecek.

Maserati Gran Turismo 75 yaşında!

A6 1500'ün tarihi, 1947 yılından da öncesine dayanıyor

Geçmişi 1941 yılına kadar uzanan A6 1500'in tasarımında, 6CM'lerden ilham alındı ve Gran Turismo düşüncesiyle nihai haline getirildi. Otomobilin proje isminde 'Alfieri'yi tanımlaması için A, silindir sayısını belirtmesi için ise 6 kullanıldı ve "A6" adı verildi. Sabit silindir kafasına ve çift eksantrik miline sahip motora sahip olan otomobilin tek Weber 36DCR karbüratörü ile 65 HP güç üreten motoru 150 km/s maksimum hıza ulaşıyordu. Mekanik hareketli katlanan farlara sahip olan ve Cenevre Otomobil Fuarı için tasarlanan ilk model, Şubat 1947'de Pininfarina gövde atölyesinde üretildi. Otomobil Cenevre'de sadece katlanan farları veya gelişmiş şasisiyle dikkat çekmekle kalmadı, aynı zamanda pleksiglas sunroof ve iki taraftan açılabilen veya tamamen çıkarılabilen motor kaputuyla da diğer modellerden ayrıştı. A6 1500'e gelen övgüler ve ödüller, hızla seri üretime geçme kararını beraberinde getirdi. 1948 yılında üründe kozmetik bir güncelleme yapıldı ve Pininfarina karoserde değişiklikler yaparak ön çamurluklardaki kabartmalı süsleme çıkartı; kabine iki arka koltuk ekledi.

Maserati Gran Turismo 75 yaşında!

A6 1500 Gran Turismo'nun üretimi 1950 yılına kadar devam etti. 4 yılda 58 adet üretilen A6 1500, Maserati tarihinde bir kilometre taşıydı. Marka bu sayede sportif DNA'ya sahip, kişiye özel, yüksek kaliteli yol otomobilleri üreticisi olarak kendini kanıtlamaya başladı. Pininfarina tarafından tasarlanan gösterişli gövde, Maserati otomobillerinin sonraki nesillerine ilham vermeye devam etti. Bu ölümsüz tasarımın temelleri günümüzdeki Maserati modellerinde hala iz bırakmaya devam ederken, markayı geleceğe taşıyor.

A6 1500, Maserati'nin yol otomobilleri destanının başlangıcını, yeni Gran Turismo, ise markanın tamamen elektrikliye geçiş hamlesini temsil ediyor ve Maserati'nin ürün gamına verdiği isim Folgore ile yenilikçi bir enerjinin fitilini ateşlemeye hazırlanıyor.

Maserati Gran Turismo 75 yaşında!

Maserati Gran Turismo 75 yaşında!

Maserati Gran Turismo 75 yaşında!

Maserati Gran Turismo 75 yaşında!

Maserati Gran Turismo 75 yaşında!

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Cenevre Otomobil Fuarı, Pininfarina, Otomobil, Maserati, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

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