Maserati MC20 GT2 gün sayıyor

Maserati'nin yeni nesil süper spor otomobili MC20, şimdi de GT2 versiyonuyla 2023 yılındaki Fanatec GT2 Avrupa Serisi Şampiyonası'nda yer almaya hazırlanıyor.

MC20 GT2, yol versiyonunun en iyi özellikleri temel alınarak, geliştirilmiş. Bunlar arasında Maserati Twin Combustion (MTC) teknolojisine sahip yenilikçi Nettuno motor, yarı sanal direksiyon eksenine sahip çift salıncaklı süspansiyon ve karbon fiber monokok yer alıyor.

Maserati'nin GT yarışmalarında piste dönüşü, markanın yeni dönemi ile 2004'ten 2010'a kadar FIA GT Şampiyonalarında sıklıkla galip gelen MC12'nin elde ettiği zaferler arasındaki bağlantıyı temsil ediyor.

MC12 tarafından Spa'da 2005, 2006 ve 2008'de kazanılan 24 Saat Yarışları'nın anısına MC12 ve MC20 arasındaki bağlantıyı vurgulamak için Maserati, yeni Maserati Corse çağını yine zorlu bir seriyle başlatıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maserati CEO'su Davide Grasso; "Hem yolda hem de pistte tutkumuzla hareket ediyoruz. Motor sporlarında dünya çapında mükemmel bir geçmişe sahibiz ve olağanüstü MC20 ile yarışmaktan son derece gurur duyuyoruz. Yarış her zaman Maserati'nin doğal yaşam alanı oldu ve şimdi hem Fanatec GT2 Avrupa Serisi Şampiyonası'nda hem de Formula E Şampiyonası'nda bu marka geleceği inşa etmek için köklerinden yeni bir başlangıç yapıyor." dedi.

Stellantis Motorsport Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Marc Finot ise yeni modelle ilgili olarak; "Maserati Corse, MC20 GT2 ve Formula E fabrika programı ile yol araçlarımız arasındaki bağlantıyı getiriyor. Bu yeni adım, Maserati'nin Motorsport'taki mirasını ve meşruiyetini tamamlıyor. MC20 harika bir yol otomobilidir. Tutkulu müşterilerimizin onunla yarışmaktan keyif alacağı için mutluyuz." İfadelerini kullandı.