Maserati MC20, Red Dot'ta "En İyinin de İyisi" ödülünü aldı - Son Dakika

Maserati MC20, Red Dot'ta "En İyinin de İyisi" ödülünü aldı

23.04.2021 11:15
Maserati MC20, Red Dot'ta

Maserati'nin yeni nesil süper spor otomobili MC20, Red Dot Tasarım Ödülleri'nde "En İyinin de İyisi" ödülünü aldı.

Maserati'nin yeni nesil süper spor otomobili MC20, Red Dot Tasarım Ödülleri'nde "En İyinin de İyisi" ödülünü aldı.

Tofaş açıklamasına göre, otomotiv endüstrisinin en önemli ve prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Red Dot Tasarım Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Buna göre, Maserati MC20, "Ürün Tasarımı" kategorisinde En İyinin de İyisi (Best of the Best) ödülüne layık görüldü.

Açıklamaya göre, Maserati Innovation Lab (Maserati İnovasyon Laboratuvarı) tarafından geliştirilen ve Modena'da bulunan Viale Ciro Menotti Fabrikası'nda üretilen MC20, tamamen İtalya'da tasarlanıp üretilen safkan bir İtalyan spor otomobili olarak da farkını ortaya koyuyor. Dikkati çeken tasarımını sportif ruhuyla birleştiren MC20, 630 HP gücündeki Maserati yapımı V6 "Nettuno" motoruyla sınıfının en iyi güç/ağırlık dengesi, 325 km/s'nin üzerindeki maksimum hızı ve rafine aerodinamik yapısıyla öne çıkıyor. MC20, uluslararası patentlerle korunan ve daha önce sadece Formula 1'de kullanılan teknolojiyi bir yol otomobiline aktaran "Nettuno" sayesinde, 2,9 saniyede 0-100 km/s ve 8,8 saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını tamamlarken, 325 km/s'nin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Maserati Üst Yöneticisi (CEO) Davide Grasso, "Misyonumuz, Maserati markasının yeni çağının başlangıcını simgeleyen ve gelecekte de övgüyle hatırlanacak bir otomobil geliştirmekti. MC20 ile bunu başardığımıza inanıyorum. Maserati markası, yenilikçi ve benzersizdir. Yeni süper spor otomobilimiz MC20, tüm Maserati değerlerini bünyesinde barındırıyor ve marka tarihinde bir dönüm noktası olmayı sürdürüyor." yorumunda bulundu.

Maserati Tasarım Başkanı Klaus Busse ise Maserati'nin tarihinde yeni bir sayfa açan bir otomobil yaratarak, bu eşsiz proje üzerinde çok çalışmış tüm ekibin çalışmalarını takdir eden Red Dot ödülünü almış olmaktan onur duyduklarını belirtti.

Öte yandan açıklamaya göre, Red Dot Tasarım Ödülleri, 1955 yılından beri, dünyanın her yerinden estetik açıdan en heyecan verici, işlevsel ve yenilikçi ürünleri değerlendirerek seçen, Almanya'daki Design Zentrum Nordrhein Westfalen tarafından düzenleniyor.

Her yıl düzenlenen Red Dot Tasarım Ödülleri, sürekli güncellenen kriterler ile ürün ve marka tasarımı ve iletişim alanında küresel düzeyde mükemmelliği ödüllendiriyor. Kazananları dünyanın önde gelen tasarımcı, akademisyenlerinin yer aldığı 50 kişiden oluşan jürinin kararı belirliyor. Jüri farklı kategorideki ürünleri değerlendirerek, yılın kazananını seçiyor.

Maserati, İtalya, Tofaş, ciro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maserati MC20, Red Dot'ta 'En İyinin de İyisi' ödülünü aldı - Son Dakika


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