Maserati MC20'ye En İyinin de İyisi Ödülü - Son Dakika

Maserati MC20'ye En İyinin de İyisi Ödülü

24.04.2021 17:34
Maserati MC20'ye En İyinin de İyisi Ödülü, System.String[]

Maserati’nin yeni nesil süper spor otomobili MC20, Red Dot Tasarım Ödülleri’nde En İyinin de İyisi Ödülü’ne layık görüldü.

CARMEDYA.COM – Maserati'nin yeni nesil süper spor otomobili MC20, Red Dot Tasarım Ödülleri'nde En İyinin de İyisi Ödülü'ne layık görüldü.

Maserati Innovation Lab (Maserati İnovasyon Laboratuvarı) tarafından geliştirilen ve Modena'da bulunan Viale Ciro Menotti Fabrikası'nda üretilen MC20, tamamen İtalya'da tasarlanıp üretilen safkan bir İtalyan spor otomobili olarak da farkını ortaya koyuyor. Mükemmel tasarımını sportif ruhuyla birleştiren MC20, 630 HP gücündeki Maserati yapımı V6 "Nettuno" motoru ile sınıfının en iyi güç/ağırlık dengesi, 325 km/s'nin üzerindeki maksimum hızı ve rafine aerodinamik yapısıyla dikkatleri topluyor. MC20, uluslararası patentlerle korunan ve daha önce sadece Formula 1'de kullanılan teknolojiyi bir yol otomobiline aktaran "Nettuno" sayesinde; 2,9 saniyede 0-100 km/s ve 8,8 saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını tamamlarken, 325 km/s'nin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Maserati CEO'su Davide Grasso "Misyonumuz, Maserati markasının yeni çağının başlangıcını simgeleyen ve gelecekte de övgüyle hatırlanacak bir otomobil geliştirmekti. MC20 ile bunu başardığımıza inanıyorum. Maserati markası, yenilikçi ve benzersizdir. Yeni süper spor otomobilimiz MC20, tüm Maserati değerlerini bünyesinde barındırıyor ve marka tarihinde bir dönüm noktası olmayı sürdürüyor" dedi.

Maserati Tasarım Başkanı Klaus Busse ise Maserati'nin tarihinde yeni bir sayfa açan bir otomobil yaratarak, bu eşsiz proje üzerinde çok çalışmış tüm ekibin çalışmalarını takdir eden Red Dot ödülünü almış olmaktan onur duyduklarını belirtti.

Her yıl düzenlenen Red Dot Tasarım Ödülleri, sürekli güncellenen kriterler ile ürün ve marka tasarımı ve iletişim alanında küresel düzeyde mükemmelliği ödüllendiriyor. Kazananları dünyanın önde gelen tasarımcı, akademisyenlerinin yer aldığı 50 kişiden oluşan jürinin kararı belirliyor. Jüri farklı kategorideki ürünleri değerlendirerek, yılın kazananını seçiyor.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Maserati MC20'ye En İyinin de İyisi Ödülü - Son Dakika


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