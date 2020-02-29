Maserati'nin yeni spor otomobili MC20 mayısta tanıtılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maserati'nin yeni spor otomobili MC20 mayısta tanıtılacak - Son Dakika

Maserati'nin yeni spor otomobili MC20 mayısta tanıtılacak

7 saat önce

Maserati'nin Modena'daki Viale Ciro Menotti Fabrikası'nda üretilecek olan MC20, mayıs ayı sonunda tanıtılacak.

Maserati'nin yeni spor otomobili MC20 mayısta tanıtılacak, System.String[]

Maserati'nin Modena'daki Viale Ciro Menotti Fabrikası'nda üretilecek olan MC20, mayıs ayı sonunda tanıtılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maserati, yeni spor otomobilini banttan indirmeye hazırlanıyor. Adı; "Maserati" ve yarış anlamına gelen "Corse" kelimeleri ile birlikte markanın yeni miladı olarak belirlenen 2020 yılından türetilerek oluşturulan MC20, mayıs ayı sonunda İtalya'da vitrine çıkacak.

105 yıllık köklü geçmişini mayıs ayında görkemli bir etkinlikle de kutlamaya hazırlanan Maserati, MC20 ile yeni nesil teknolojili süper spor otomobili de ilk kez tanıtmış olacak. Maserati MC20, Modena'daki üretim hatlarındaki modernizasyon çalışmalarının sürmekte olduğu Viale Ciro Menotti Fabrikası'nda üretilecek.

Maserati, 2004-2010 yılları arasında FIA GT bünyesinde "24 Saat Spa" (24 Hours of Spa) "Markalar Şampiyonluğu", "Pilotlar Şampiyonluğu" ve "Takımlar Şampiyonluğu" olmak üzere 14 galibiyet kazanan MC12'nin ardından, MC20 ile yeni zaferler kazanmayı hedefliyor.

Maserati, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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