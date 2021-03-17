MASFED Başkanı Erkoç: "Otomobil için belirlenen taksitlendirme süresi kayıt dışılığı azaltacaktır" - Son Dakika

MASFED Başkanı Erkoç: "Otomobil için belirlenen taksitlendirme süresi kayıt dışılığı azaltacaktır"

17.03.2021 11:09
MASFED Başkanı Erkoç:

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, taşıt satışlarında yapılan taksit düzenlemesiyle senetle gerçekleştirilen otomobil ticaretinin de kontrol edileceğini belirterek, "Bu sayede otomobil için belirlenen taksitlendirme süresi kayıt dışılığı azaltacaktır.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, taşıt satışlarında yapılan taksit düzenlemesiyle senetle gerçekleştirilen otomobil ticaretinin de kontrol edileceğini belirterek, "Bu sayede otomobil için belirlenen taksitlendirme süresi kayıt dışılığı azaltacaktır." dedi

Erkoç, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle otomobilin taksitli satış kapsamına dahil edildiğini ve satışlarda aracın değerine göre 24 ila 60 arasında taksit yapılabileceğini söyledi.

Hem bankalardan alınan kredilerle hem de bayilerin taksitlendirme seçenekleriyle bu uygulamanın zaten mevcutta bulunduğuna işaret eden Erkoç, "Daha önce konut ve araç satışlarında ayrı bir taksitlendirme süresi belirtilmediği için söz konusu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili taşıt satışlarında aracın değerine göre farklı vade sınırları uygulanıyordu. Yapılan bu düzenlemeyle BDDK uygulamaları arasında paralellik sağlanmış oldu." diye konuştu.

Erkoç, söz konusu düzenlemenin kayıt dışılığı önlemede etkili olacağına dikkati çekerek, "Senet karşılığı otomobil ticareti yapan firmalar var, burada da bankalarda olduğu gibi taksit sayılarının belirlenmesi için vadelere sınırlama getirilmiş oldu. Düzenleme sayesinde senetle yapılan otomobil ticareti de kontrol edilecek. Böylece, otomobilde belirlenen taksitlendirme süresi kayıt dışılığı azaltacaktır." ifadelerini kullandı.

"Faiz oranları yüksek olduğu için durgunluk devam ediyor"

Taşıt ticareti piyasasının canlanması için banka kredi faiz oranlarının düşmesi gerektiğini vurgulayan Erkoç, gerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yaşanan ekonomik belirsizlikler gerek dalgalı seyreden döviz kuru gerekse yükselen faiz oranlarının hem sıfır hem de ikinci el otomobil sektörünü olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Erkoç, kademeli normalleşme sürecinde sektördeki genel beklentinin faiz oranlarının düşmesi yönünde olduğunu ifade ederek, "Fiyatlar yüzde 15 oranında düştüğü halde kredi faiz oranları yüksek olduğu için sektörde durgunluk devam ediyor. Olası bir faiz indirimi sıfır ve ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirecek, ticarete hız kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Gözler düzenlemenin uygulamasına odaklandı

Ticaret Bakanlığının çıkardığı düzenlemeyle konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilmesi kararlaştırılmıştı. Taşıt alım satımlarında gözler bu düzenlemenin uygulamasına çevrildi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Aydın, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MASFED Başkanı Erkoç: 'Otomobil için belirlenen taksitlendirme süresi kayıt dışılığı azaltacaktır' - Son Dakika Ekonomi


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