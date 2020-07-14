MASFED Başkanı Erkoç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

MASFED Başkanı Erkoç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Otonomi Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da büyük cesaret örneği gösterip zorlu bir demokrasi savaşı verdiğini belirterek "Aziz milletimiz demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için tüm cesareti ve ferasetiyle bu belayı durdurarak...

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Otonomi Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da büyük cesaret örneği gösterip zorlu bir demokrasi savaşı verdiğini belirterek "Aziz milletimiz demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için tüm cesareti ve ferasetiyle bu belayı durdurarak tüm dünyaya örnek oldu." ifadelerini kullandı.

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Erkoç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önceki darbe girişimiyle demokrasinin ağır bir tehdit ve hain bir saldırıyla karşılaştığını hatırlatan Erkoç, Cumhuriyet tarihinin en zor zamanlarından olan o gecede darbeci zihniyetin devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya çalıştığını bildirdi.

Erkoç, "Türkiye, 15 Temmuz 2016'da büyük bir cesaret örneği göstererek zorlu bir demokrasi savaşı verdi. Aziz milletimiz demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için tüm cesareti ve ferasetiyle bu belayı durdurarak tüm dünyaya örnek oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hainlerin ülkeyi kaosa sürüklemeyi ve iç savaş çıkarıp vatanı bölmeyi amaçladıkları darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, Türk milletinin tarihe geçen destansı direnişiyle önlendiğini vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"Hainlerin milli iradeyi gasp girişimi engellendi. Demokrasi destanı yazdığımız hain darbe girişiminin bastırılmasının 4'üncü yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü idrak ederken MASFED ve Otonomi ailesi olarak kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize ve aziz milletimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve ülkemizin bağımsızlığı için her koşulda devletimizin ve milletimizin yanında olmaya, ülkemizin bekası için var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MASFED Başkanı Erkoç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

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