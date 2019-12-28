MASFED'den Türkiye'nin Otomobili'ne destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MASFED'den Türkiye'nin Otomobili'ne destek - Son Dakika Ekonomi

MASFED'den Türkiye'nin Otomobili'ne destek

6 saat önce

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve satışı konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

MASFED'den Türkiye'nin Otomobili'ne destek, System.String[]

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve satışı konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Otomotivin inşaatla birlikte ekonominin lokomotifi olduğunu vurgulayan Erkoç, "Başından beri inandığımız, en iyisini yapacağımızdan şüphe duymadığımız Türkiye'nin Otomobili için MASFED olarak biz de sipariş vermekle kalmayacak, taşın altına elimizi koyacağız. Gerek üretim gerekse satış sürecinde verilecek görevlere hazırız." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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