MASFED Genel Başkanı Erkoç: "Son dönemde ikinci el araç fiyatları yüzde 3-10 düştü" - Son Dakika

MASFED Genel Başkanı Erkoç: "Son dönemde ikinci el araç fiyatları yüzde 3-10 düştü"

21.12.2020 11:03
MASFED Genel Başkanı Erkoç:

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle yıl boyunca artan ikinci el araç fiyatlarında son dönemlerde yüzde 3-10 düşüş görüldüğünü belirterek, "Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle yıl boyunca artan ikinci el araç fiyatlarında son dönemlerde yüzde 3-10 düşüş görüldüğünü belirterek, "Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız." dedi.

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıla ilişkin ikinci el araç pazarını değerlendirdi.

Yılın 10 ayında 5 milyon 671 bin 444'i otomobil, 1 milyon 434 bin 484'ü hafif ticari olmak üzere toplamda 7 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini ifade eden Erkoç, "Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçen seneye göre yüzde 18,9 bir artış yaşandı. İkinci el araç pazarının bu yılı 8,7 milyon adet ile kapatmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Erkoç, salgın sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemlerin yıl boyunca ikinci el araç fiyatlarının artmasına sebep olduğunu ancak kasım itibarıyla fiyatlarda bir düşüş yaşandığına işaret ederek, yılın son dönemine girilen bugünlerde fiyatların gevşemeye başladığını söyledi.

Salgının etkisiyle üretim ve tedarikte yaşanabilecek belirsizlikler nedeniyle fiyatlarda da değişkenlik görülebileceğini anlatan Erkoç, "Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Talepteki yükseliş fiyatları artırabilir"

Erkoç, yıl sonu itibarıyla sıfır araçta arz talep dengesinin sağlanmasının ve bayiler tarafından yapılan yeni yıl kampanyalarının ikinci el fiyatlarının geri gelmesini sağladığına dikkati çekerek, "Salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen ikinci el araç sektörü yıl boyunca gelişme kaydetti. Bu da fiyatlarda spekülatif artışları beraberinde getirmişti ancak şu an fiyatlarda yüzde 3-10 oranında bir düşüş yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde de aşılama çalışmaları ve vakaların düşmesiyle ikinci el talebinin de artacağını düşündüklerini belirten Erkoç, şöyle devam etti:

"Talepte olabilecek yükseliş, geçtiğimiz yaz boyunca yaşadığımız gibi bir fiyat artışını da beraberinde getirebilir. Ayrıca 2021'de pandemi sürecinin devamıyla ilintili olarak otomotiv firmalarında olası bir üretim kısıtlaması olduğu takdirde de fiyatlar artış gösterebilir. Bu durum da şu an araç almak isteyenler için çok uygun bir dönem."

Otomobil, Kasım, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MASFED Genel Başkanı Erkoç: 'Son dönemde ikinci el araç fiyatları yüzde 3-10 düştü' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı Rusya'yı karıştıran esrarengiz ölüm: Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan bilim insanı 14'üncü kattan düştü Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı
4 grubun elektriği borcundan dolayı 3 ay boyunca kesilmeyecek 4 grubun elektriği borcundan dolayı 3 ay boyunca kesilmeyecek         
11:10
Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde test sonuçlarım negatif çıksa da tedaviye başladım Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde test sonuçlarım negatif çıksa da tedaviye başladım         
10:53
Son Dakika! Dünya Bankası KOBİ'ler için 300 milyon dolar finansman sağladı Son Dakika! Dünya Bankası KOBİ'ler için 300 milyon dolar finansman sağladı         
10:42
Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinden demir parçası çıktı Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinden demir parçası çıktı         
10:32
Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 471,8 liradan işlem görüyor Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 471,8 liradan işlem görüyor         
10:27
Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
10:25
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü! Doluluk oranı düştü, yüzeyini yeşil tabaka kapladı Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü! Doluluk oranı düştü, yüzeyini yeşil tabaka kapladı         
09:23
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 11:24:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MASFED Genel Başkanı Erkoç: "Son dönemde ikinci el araç fiyatları yüzde 3-10 düştü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei