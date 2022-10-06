Milyonların beklediği karar! Maske cezaları siliniyor mu? - Son Dakika
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Milyonların beklediği karar! Maske cezaları siliniyor mu?

06.10.2022 22:22
Milyonların beklediği karar! Maske cezaları siliniyor mu?

Maske cezası silinecek mi? Yarın TBMM'ye sunulacak olan 90 maddelik torba kanun teklifi içerisinde bu konu da görüşülecek.

Covid-19 pandemisi boyunca yalnızca Türkiye değil tüm dünya büyük zorluklar atlattı. Milyonlarca insan ise hem direkt virüs kaynaklı hem de kronik rahatsızlıkları neticesinde hayatını kaybetti. Bu süreçte ise birçok kısıtlama getirildi. Uymayanlara ise çeşitli cezalar kesildi. Bunların içerisinde en çok korkulanı ise maske cezası oldu. Peki cezalar silinecek mi?

Maske cezası silinecek mi? Karar TBMM'ye gidiyor!

Pendemi dönemini artık geride bıraktık. Her ne kadar sağlık kuruluşlarında gerekli önlemler alınmaya devam ediyor olsa da insanların büyük bir kısmı aşılarını oldu veya hastalığı atlattı. Hatta bir dönem birlikte yaşamaya alıştığımız maskeler ise artık aklımıza gelmez oldu.

Milyonların beklediği karar! Maske cezaları siliniyor mu?

Fakat maske yüzünden uygulanan cezai işlemler hala aklımızda. Zira geçtiğimiz dönemde bu cezaların yasaya uygunluğu veya iptali gibi birçok konu gündeme geldi. Bu nedenle milyonlarca insan henüz para cezasını ödemedi.

Yarın ise AK Parti'nin, yani hükümetin TBMM'ye 90 maddelik bir torba kanun teklifi getireceği belirtiliyor. İçlerinde ise pandemi döneminde kurallara uymayanlara karşı uygulanan yaptırımlarla alakalı da bazı öneriler bulunuyor. Bunların arasında en çok dikkat çekeni ise maske cezası.

Kapanmaların olduğu dönemde maske takmayanlara veya açık alan-kapalı alan kurallarına uymayanlara kesilen bu cezaların silinmesi talep edildi. Şu anda ise tüm TBMM üyeleri bu konuya sıcak bakıyor gibi gözüküyor. Yani yarın oylama sonucunda kararın geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla cezanızı henüz ödemediyseniz 1 gün daha beklemenizde fayda olacaktır.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

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