Maske cezası yazan polisle tartışmasını sosyal medyada canlı yayınladı - Son Dakika

BURSA'da, yasak olmasına rağmen caddede maskesiz dolaşan Taner U., polisler kendisine ceza keserken, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Taner U., polis ekiplerine, "O ceza kağıdını yırtacağım. Beni maskeden dolayı içeri mi atacaklar? Maske kolumdaydı" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske takmadan dolaşan Taner U., denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Polisler, maskeyi kolunda taşıyan Taner U.'ya, 900 liralık idari para cezası uyguladı. Polislere zorluk çıkaran Taner U., bu sırada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.
Sosyal medyada yayın kaydından paylaşılan görüntüleri izleyenler, Taner U.'ya tepki gösterdi.