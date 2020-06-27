Maske cezası yazan polisle tartışmasını sosyal medyada canlı yayınladı - Son Dakika

Maske cezası yazan polisle tartışmasını sosyal medyada canlı yayınladı

BURSA'da, yasak olmasına rağmen caddede maskesiz dolaşan Taner U., polisler kendisine ceza keserken, sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

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BURSA'da, yasak olmasına rağmen caddede maskesiz dolaşan Taner U., polisler kendisine ceza keserken, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Taner U., polis ekiplerine, "O ceza kağıdını yırtacağım. Beni maskeden dolayı içeri mi atacaklar? Maske kolumdaydı" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske takmadan dolaşan Taner U., denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Polisler, maskeyi kolunda taşıyan Taner U.'ya, 900 liralık idari para cezası uyguladı. Polislere zorluk çıkaran Taner U., bu sırada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

'ADRESİM DE YOK, YIRTACAĞIM O CEZAYI'

Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Taner U., "Yaptırım yapacaklar maske olduğu halde, ağzımda neden değilmiş? Telefon numaram yok. Adresim de yok, sokakta kalıyorum. Yasayı bana öğretme. Yırtacağım o cezayı. İçeri mi atacaklar maskeden dolayı? Burada hangi insanda maske var? Maske kolumdaydı, taktım işte. Ceza kağıdını imzalamıyorum. Yazsan ne olacak sanki? Kimlik istedin kimlik verdim, bilgilerimi söylemeye mecbur değilim. Sen Türkçe anlamıyor musun? İmzalamıyorum, var mı bir mecburiyetim'ö dedi.

Bir yakını ise Taner U.'dan yaptığı yayını sonlandırmasını isteyerek, "Kapat şunu, kapat diyorum. Memur işini yapıyor. Canımı sıkmaö dedi.

Sosyal medyada yayın kaydından paylaşılan görüntüleri izleyenler, Taner U.'ya tepki gösterdi.


Atatürk Caddesi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:43 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Maske cezası yazan polisle tartışmasını sosyal medyada canlı yayınladı - Son Dakika
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