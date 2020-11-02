Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı

02.11.2020 00:44

Son dakika haberleri... Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift ortalığı birbirine kattı Osmaniye'de bir lokantanın önünde oturan ve maskesi olmayan şahısa, polis ekibi ceza uygulamak isteyince şahıs önce polise yumruk attı, sonra karısı...

Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı

Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift ortalığı birbirine kattı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir lokantanın önünde oturan ve maskesi olmayan şahısa, polis ekibi ceza uygulamak isteyince şahıs önce polise yumruk attı, sonra karısı ile birlikte ortalığı birbirine kattı. Karı koca güçlükle sakinleştirilip gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Osmaniye merkezde bir lokantanın önünde eşiyle birlikte maskesiz şekilde duran ve ismi öğrenilemeyen şahsa polis ekipleri önce maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı ardından da ceza uygulayacaklarını belirtti. Polisin kendisine ceza yazacağını anlayan adam, tartışmaya girdiği polise yumruk attı. O esnada eşi de yumrukla polise saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen destek polis ekipleri öfkeli karı kocayı güçlükle sakinleştirip, gözaltına alarak işlem yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı

Osmaniye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı İlham Aliyev: Türkiye'ye ait F-16'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almıyor Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 73'e yükseldi Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada
Depremin ardından yıkılan Emrah Apartmanı'nda 56 saat sonra bir kız çocuğunun sesi duyuldu Depremin ardından yıkılan Emrah Apartmanı'nda 56 saat sonra bir kız çocuğunun sesi duyuldu         
23:40
Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı         
22:46
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü         
22:31
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı         
20:04
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu         
16:54
TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı         
15:38
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok         
15:21
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı         
11:58
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 01:22:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei