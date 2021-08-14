"Maske, dezenfektan ve kolonya alışverişi düşmüyor"

Salgın döneminde aşılama önemli bir sayıya ulaşırken medikal malzeme ihtiyacı devam ediyor. Son dönemde e-ticarette medikal malzemelere yönelik ilgiye ilişkin açıklamalarda bulunan PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Pandemi süreci bütün dünyayı sosyal manada dönüştürürken alışveriş biçimleri de değişti. Vatandaş aşılamanın artmasına rağmen maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerden elini çekmedi. Bu ürünler pandemi sürecinin ilk başında nasıl satılıyorsa şimdi de öyle satılıyor" dedi.

MASKELERDE HER DETAY ARAŞTIRILIYOR

Pandemi başında maskede marka model ayırt etmeksizin yoğun bir talep yaşandığını söyleyen Çevikoğlu, "Son dönemde özellikle maskelerde vatandaş en iyisini bulmaya çalışıyor. İnsanlar maskelerin hayatın bir parçasına gelmesiyle birlikte artık uzmanlaştı. Maskenin filtre kısmının ne kadar kalın olduğundan kulak ipinin uzunluğuna, maskenin enine boyuna birçok özelliğine bakılarak alışveriş yapılıyor" diye konuştu.

N95 MASKELERE İLGİ DE ARTTI

Pandemi başında N95 tipi maskelere ulaşımın daha zor olduğunu aktaran PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Şimdi N95 maskelerin bulunabilirliği çok daha yüksek. Fiyat bakımından da eskisine göre belli bir düşüş var. Son dönemde 'Kore tipi maske' olarak bilinen maske çeşidine de ilginin arttığını görüyoruz. Platformumuzun verilerine baktığımızda maske siparişi veren her 100 kişiden 10'u N95 ve benzeri maskelere yöneliyor. Kalan kısım ise cerrahi maske satın alıyor" ifadelerini kullandı.

KOLONYAYA RAĞBET DAHA YÜKSEK

Benzer bir durumun dezenfektan ve kolonya alışverişlerinde de yaşandığını aktaran Çevikoğlu, "Kolonyalara olan ilgi dezenfektanlara kıyasla daha yüksek seyrediyor. Bunun fiyat farklılığına bağlı olarak böyle olduğunu düşünüyorum. Ancak özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın adımıyla hayata geçirilen Bor katkılı dezenfektanlara ilgi de pandeminin başından bu yana yüksek. Yine rakamlara baktığımızda her 100 kişiden 70'inin kolonyaları tercih ettiğini söyleyebiliriz" dedi.