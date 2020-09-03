Maske Dönüşüm Ünitesi projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Vestel, pandemi döneminde toplum sağlığını korumak için yeni bir uygulama geliştirdi. Covid-19'un yayılmasını önlemeye destek ve kullanılmış maskelerin saçtığı tehlikeyi engellemek amacıyla tasarlanan maske dönüşüm ünitesi aynı zamanda sosyal sorumluluk amacı da taşıyor. Toplanan maskeler 'Askıda Ne Var?' platformu aracılığıyla görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak akıllı baston WeWalk bağışına dönüşecek.

Vestel, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sosyal sorumluluk odaklı bir çalışmaya imza attı. Uzmanlar maskelerin ters çevrilerek bir poşet içinde çöpe atılması yönündeki uyarılarını her fırsatta tekrar ediyor, buna rağmen etrafa atılmış ya da çöplerden dışarıya saçılmış ve denizlere atılmış onlarca maskeyi görmek mümkün. Vestel, toplum sağlığı için ciddi risk oluşturan bu durumun önüne geçilmesine destek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Maske Dönüşüm Ünitesi"ni tasarladı.

"KENDİNİ KORU, ÇEVRENİ KORU, HERKESİ KORU"

Şirketin mağazalarında konumlandırılan Maske Dönüşü Ünitesine atılan maskeler hem toplum sağlığının tehdit edilmesini engelleyecek hem de her dolu ünite bir görme engellinin hayatında fark oluşturacak bağışa dönüşecek. Vestel ve YGA'lı gençler tarafından geliştirilen, TIME'ın geçen yıla damga vuran 100 icattan biri olarak gösterdiği Akıllı Baston WeWALK, maskesini bu üniteye atan bireyler sayesinde Askıda Ne Var Sosyal Sorumluluk Platformu aracılığıyla görme engelli bir bireye bağışlanacak.

Maske Dönüşüm Ünitesi kısa sürede İstanbul'da bazı noktalarda yer alırken, ünitenin 200 noktaya ulaşması planlanıyor.

(İHA)