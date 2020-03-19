Maske fırsatçıları fiyat artırınca halk eğitim merkezinde üretim başladı - Son Dakika

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından özellikle piyasada maskelerin yüksek fiyatlara satılması Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Müdürlüğün talimatı üzerine Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli usta öğreticilerce maske üretimine başlandı.

Çin'den başlayıp dünyada birçok ülkeye yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını sonrası, maskeye yoğun talep gelince stoklar azalmaya başladı. Piyasada bulunan maskelerinde yüksek fiyatlara satılması ve stokçuluğun artması Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Özellikle okulların koronavirüs sebebiyle ara tatile girmesinin ardından Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün dikiş-nakış kursu bölümündeki 15 usta öğretici tarafından maske üretimine başladı.Muğla Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki çalışmaları yakından takip eden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Bakanımızın ve sayın valimizin himayelerinde küresel virüs ile verilen mücadelede bizde yer almak istedik. İlk hedefimiz 5 bin maske üretmek. Bu sayıyı 100 bine çıkarmak istiyoruz. Bu çalışmayı sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencilerince en kısa zamanda kolonya üretimine başlanacak. Yapılan maskelerin dağıtımı kamu-kurum ve kuruluşlarına dağıtılacak" dedi.